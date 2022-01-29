Джо Байден намерен отправить войска США в Восточную Европу истраны НАТО

Президент США Джо Байден заявил, что намерен отправить войска США в Восточную Европу и страны НАТО.

Как передает Арменпресс, слова Байдена приводит Reuters.

"Байден заявил, что в ближайшее время американские войска будут отправлены в Восточную Европу и страны-члены НАТО", - говорится в сообщении агентства.