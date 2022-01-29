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На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги

На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги

На территории Республики Армения есть закрытые и труднопроходимые автомобильные дороги. 

Как  сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к озеру Кари лич в Арагацотнской области.

Перевал Варденяц труднопроходим для грузовиков с прицепами (рекомендуется использовать цепи противоскольжения). На дорогах Сюникской области местами гололедица.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и   Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.


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