На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги

На территории Республики Армения есть закрытые и труднопроходимые автомобильные дороги.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и СМИ Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Армения, закрыты дороги, ведущие от высокогорной метеорологической станции «Амберд» к озеру Кари лич в Арагацотнской области.

Перевал Варденяц труднопроходим для грузовиков с прицепами (рекомендуется использовать цепи противоскольжения). На дорогах Сюникской области местами гололедица.

Согласно данным, полученным из департамента ЧС МВД Грузии и Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс открыта для всех видов транспорта.

Водителям рекомендуется ездить исключительно на автомобилях с зимними шинами.