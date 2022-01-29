Европейские индексы - 28-01-22
МОСКВА, 29 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 28 января:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX снизился на 1.32% и составил 15318.95 пункта, французский CAC 40 снизился на 0.82% и составил 6965.88 пункта, британский FTSE снизился на 1.17% и составил 7466.07 пункта, а российский RTSI вырос на 0.53% и составил 1407.04 пункта.
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