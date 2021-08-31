Анонс мероприятий на 29 января
18:00, Январь 28, 2022
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- 18:00 Анонс мероприятий на 29 января
- 17:48 Азербайджанские ВС произвели несколько беспорядочных выстрелов в северо-восточной части границы
- 17:37 За сутки в России госпитализировано 14 046 человек, зараженных коронавирусом
- 16:53 Во время и после войны первым защитником прав народа Арцаха являются ВС Армении. ЗПЧ Арцаха
- 16:38 Эффективное сотрудничество ВС РА и РФ — одно из неотъемлемых элементов российско- армянских союзнических отношений. Посол
- 16:11 Лавров заявил, что войны не будет, если это зависит от России
- 15:49 Роналду на встрече с премьер-министром ОАЭ и наследным принцем — в футболке армянского бренда
- 15:14 Армянская армия необходима всегда —для обеспечения физического существования армянского народа. Артак Бегларян
- 14:53 Лукашенко заявил о готовности к конструктивному диалогу с США и ЕС
- 14:42 Станем надежной опорой для нашей армии. Арам I
- 14:20 Азербайджан пока не уточнил, какая часть предложений армянской стороны для него неприемлема. Мирзоян
- 14:07 Армия давала дух побед, возможность развивать страну. Виталий Баласанян
- 13:43 В ближайшие дни в республике осадков не ожидается
- 13:37 Будем последовательно поддерживать высокое звание Защитника Отечества. Командующий АО Арцаха
- 13:06 От правительства предложений не поступало. Марукян освоей кандидатуре на пост президента
- 12:36 COVID-19: в Арцахе зарегистрировано 8 новых случаев
- 12:21 Мгер Григорян вакцинировался от Covid-19 уже 4 дозами
- 12:18 Католикос Всех Армян в Ераблуре помолился за упокой душ героев
- 12:16 Арарат Мирзоян ответил на критику оппозиции по поводу процесса диалога с Турцией
- 12:00 Мы обязаны повышать обороноспособность. Арарат Мирзоян
- 11:32 Посольство США в Армении выразило благодарность Армении за военное сотрудничество
- 11:30 Последствия минувшей войны не могут отвлечь нас от пути государственного строительства. Араик Арутюнян
- 11:26 По случаю Дня Армии высокопоставленные лица почтили память героев в Ераблуре
- 11:19 Председатель НС Арцаха направил послание по случаю 30-летия образования Армянской Армии
- 11:12 COVID-19: в Армении подтверждено 3536 новых случаев. 267 граждан выздоровели
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