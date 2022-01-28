За сутки в России госпитализировано 14 046 человек, зараженных коронавирусом

Число госпитализаций из-за коронавируса в России за сутки составило 14 046, что на 9,7% выше показателя предыдущего дня.

Как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 98 040, до 11 502 657. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,86%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом возросло за сутки на 29 506 против 29 754 днем ранее. Всего в стране зарегистрировали 10 159 197 случаев выздоровления. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 88,3% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 673, всего - 329 443.