Эффективное сотрудничество ВС РА и РФ — одно из неотъемлемых элементов российско- армянских союзнических отношений. Посол

Посольство России в Армении направило поздравление Республике Армения и всем ее гражданам по случаю Дня Армии

Как передает Арменпресс, в поздравительном послании посольства говорится, что Вооруженные силы независимой Армении и ее военнослужащие – истинные сыны своей Родины, отличающиеся мужеством и отвагой.

«Вооруженные силы независимой Армении и ее военнослужащие – истинные сыны своего Отечества, которых отличают мужество и доблесть. Они являются гордыми продолжателями славных воинских традиций поколения героев Великой Отечественной войны, плечом к плечу ковавших нашу общую Победу. Их верность долгу и беззаветное служение Родине – это без преувеличения главный залог спокойствия и благополучия страны.

В сегодняшнем сложном, быстро меняющемся и наполненном различными вызовами мире эффективное взаимодействие Вооруженных сил России и Армении является одним из неотъемлемых элементов всего комплекса российско-армянских союзнических отношений.

Двустороннее стратегическое сотрудничество в военной сфере играет ключевую роль в защите национальных интересов и суверенитета наших государств. В день 30-летия образования Вооруженных сил Армении желаем военному руководству Республики, всем военнослужащим армянской армии и ветеранам, а также их семьям крепкого здоровья, благополучия и мирного неба над головой", - говорится в сообщении посольства.