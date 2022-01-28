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Армянская армия необходима всегда —для обеспечения физического существования армянского народа. Артак Бегларян

Армянская армия необходима всегда —для обеспечения физического существования армянского народа. Артак Бегларян

Государственный министр Республики Арцах Артак Бегларян направил поздравительное послание по случаю Дня защитника Отечества

"С праздником, Армянская Армия! Без преувеличения, Защитник Отечества – источник нашей силы и борьбы, тот, кто поддерживает веру в будущее. Сильная армянская армия всегда необходима для обеспечения физического существования, суверенитета, достоинства, прав и свобод армянского народа на своей собственной родине.

Преклоняюсь перед памятью бессмертных подвижников, взявшихся за защиту Родины, братски обнимаю и поздравляю защитников Родины на передовой, в воинской части и находящихся на заслуженном отдыхе», — как передает Арменпресс, говорится в поздравлении.


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