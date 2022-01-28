Лукашенко заявил о готовности к конструктивному диалогу с США и ЕС
Беларусь понимает необходимость конструктивного диалога между Соединенными Штатами и Европейским союзом и готова к этому уже сейчас.
Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко.
Лукашенко, однако, отметил, что мяч на стороне США и Евросоюза.
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