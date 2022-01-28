Станем надежной опорой для нашей армии. Арам I
14:42, 28 Январь, 2022
Католикос Великого Дома Киликийского Арам I направил поздравление с Днем Армии.
«Сегодня день Армянской армии, иначе говоря, день защиты, безопасности, достоинства и силы нашего народа и Родины. Помолимся за нашу армию. Давайте станем надежной опорой для нашей армии. Укрепление Армянской армии – это укрепление Родины и нашего народа», - как передает Арменпресс, отметил Католикос Великого Дома Киликийского Арам I
Армянство всего мира и Республика Армения отмечают 30-ю годовщину со дня формирования Вооруженных сил РА.
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