Время в Ереване: 11:07:36,   28 Январь

Армия давала дух побед, возможность развивать страну. Виталий Баласанян

Армия давала дух побед, возможность развивать страну. Виталий Баласанян

Армия давая достойный контрудар посягательствам врага, давала дух побед, возможность развивать страну.

Как передает Арменпресс, об этом в поздравительном послании по случаю Дня защитника Отечества заявил секретарь Совета безопасности Республики Арцах Виталий Баласанян.

 «Быть защитником Родины — это священный долг, который касается каждого, от военного до строителя, от учителя до врача. 

История много раз показывала, что особенно в случае с Арцахом на призыв защиты Родины мы умели сплотиться всей нацией, совместными усилиями борясь за реализацию незыблемого права жить свободно в собственной стране. В ряду отечественных защитников особо выделяется Армия, которая прошла славный боевой путь. Давая достойный контрудар посягательствам врага, Армия давала нам дух побед, возможность развивать страну.

К сожалению, в борьбе за Родину у нас было тысячи павших. Наше почтение памяти их праведных душ. Сегодня мы с особой благодарностью вспоминаем наших героических матерей, их безграничное терпение и преданность. Вечная слава вам, армянские матери!

Особенно сегодня мы выражаем признательность тем, кто выполняет миссию защиты Родины. Желаю всем вам непобедимой защиты границ армянской земли. 

Мирной службы, с Днем защитника Отечества!», - говорится в сообщении секретаря Совета безопасности Арцаха.

 


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]