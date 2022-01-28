В ближайшие дни в республике осадков не ожидается

Днем 28 января, ночью 29 января в отдельных районах республики ожидается слабый снег и туман.

Как передает Арменпресс со ссылкой Центр Гидрометеорологии и мониторинга Министерства окружающей среды Республики Армения, днем 29 января, 30-31 марта, 1-2 февраля осадков не ожидается.

Ветер западный, 2-5 м/с, 31января в отдельных районах ожидается усиление ветра до17-20 м/с.

Температура воздуха существенно не изменится.

28января, 29-31 января, 1-2 февраля в Ереване ожидается погода без осадков.