Будем последовательно поддерживать высокое звание Защитника Отечества. Командующий АО Арцаха

Командующий Армией обороны Республики Арцах генерал-лейтенант Камо Варданян направил поздравительное послание по случаю Дня Армянской Армии и Дня защитника Отечества.

Как передает Арменпресс, Камо Варданян подчеркнул, что созданы ценности, которые десятилетиями гарантировали место и роль армян в региональных и геополитических процессах.

«Дорогие соотечественники, уважаемые коллеги!

Сегодня всей нацией отмечаем 30-летие формирования армянской армии-важнейшей структуры, являющейся опорой нашей государственности, и, согласно календарю Республики Арцах, День защитника Отечества. ценности, которые в течение 10 лет гарантировали наше место и роль в региональных и геополитических развитиях и создали условия для дальнейшей жизнедеятельности нашей нации и государственности.

Конечно, на пути осуществления наших национальных и государственных мечтаний нам пришлось заплатить самую дорогую цену, что делает сегодняшние праздники более таинственными и заветными.

Преклоняю голову перед светлой памятью всех преданных мученикам за Родину, их родными и боевыми друзьями.

Мои поздравления всем тем людям, стоящим у истоков формирования армянской армии и находящимся сегодня в ряду, которые когда-либо носили и продолжают нести величайшее звание защитника Отечества.

У нас еще есть много дел и предстоящий долгий путь, и от имени командования Армии обороны, всего коллектива и от себя лично поздравляя всех наших соотечественников, хочу заверить, что мы будем последовательны в сохранении сформировавшихся за прошедшие 30 лет лучших традиций и сохранении высокого звания защитника Отечества», - говорится в поздравительном послании.