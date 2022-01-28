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От правительства предложений не поступало. Марукян освоей кандидатуре на пост президента

От правительства предложений не поступало. Марукян освоей кандидатуре на пост президента

Эдмон Марукян, лидер партии «Просвещенная Армения», благодарен всем людям, которые регулярно видят его на различных высоких должностях, в том числе президентом Республики, но покаотставка Армена Саркисяна не принята, и Марукян рассматривает возможность обсуждения его кандидатуры на пост президента несерьезной.

Как передает Арменпресс, об этом он сказал в воинском пантеоне Ераблур, посетив  пантеон по случаю 30-летия образования Армянской Армии, чтобы почтить память героев, посвятивших свою жизнь Родине.

 «Пока отставка президента Республики не принята, Армен Саркисян является действующим президентом, вот сегодня он выступил с посланием по случаю Дня Армии, поэтому вообще несерьезно обсуждать такой вопрос.  С другой стороны, я благодарен всем людям, которые постоянно видят меня на различных высоких должностях", - сказал глава "Просвещенной Армении". 

По словам Марукяна, такого предложения ему не было и не могло быть. Он убежден, что власти еще даже не обсуждали этот вопрос.

«Правительство мне ничего не предлагало, чтобы что-то представлять или нет. Это неправильное обсуждение", - добавил Эдмон Марукян.

Президент Армен Саркисян объявил о своей отставке в минувшее воскресенье, 23 января. Национальное Собрание РА сообщило, что парламент получил уведомление об отставке президента РА Армена Саркисяна. Согласно статье 142 Конституции, президент Республики подает прошение об отставке в Национальное собрание. Председатель НС РА Ален Симонян заявил, что президент может отозвать заявление в течение 7 дней после своей отставки, в противном случае председатель НС составит протокол о признании полномочий президента прекращенными.


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