Мгер Григорян вакцинировался от Covid-19 уже 4 дозами
12:21, 28 Январь, 2022
Вице-премьер-министр РА Мгер Григорян привился от коронавируса 4 дозами.
Как передает Арменпресс, Григорян сказал об этом в ответ на вопросы журналистов, тестировался ли Григорян после общения с премьер-министром Николом Пашиняном, который, как известно, заразился коронавирусом.
Вице-премьер сообщил, что сдал тест, результат отрицательный.
"Я болел, выздоровел, прививался, прививалсяснова ", - сказал Григорян.
Вопрос - третьей дозой? Григорян подчеркнул —четвертой.
Кстати, первую прививку (две дозы – ред.) Григорян получил одной вакциной, далее - другой.
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