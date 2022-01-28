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Мы обязаны повышать обороноспособность. Арарат Мирзоян

Мы обязаны повышать обороноспособность. Арарат Мирзоян

Для Армении оздоровление армии и повышение ее обороноспособности является приоритетом. 

Как передает Арменпресс, об этом заявил министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян в беседе с журналистами 28 января в пантеоне Ераблур.

 «Мы обязаны извлечь уроки из 44-дневной войны, мы обязаны повысить нашу обороноспособность, армия должна оздоровиться.  Ни у одного государства не может быть альтернативы», - сказал Арарат Мирзоян.

 

 


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