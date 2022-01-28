Посольство США в Армении выразило благодарность Армении за военное сотрудничество

По случаю Дня Армянской армии посольство США в Армении направило поздравительное послание, выражая благодарность за военное сотрудничество.

«Сегодня в Армении отмечают День Армии. Мы выражаем признательность военнослужащим Вооруженных Сил и благодарим Армению за ее военное сотрудничество, в том числе за участие в международных миротворческих миссиях. Слава и честь всем, кто отдал жизнь за защиту Родины. Желаем силы и выносливости их семьям и сторонникам», - как сообщает Арменпресс, говорится в послании.

Армянство всего мира и Республика Армения отмечают 30-ю годовщину со дня формирования Вооруженных сил РА.