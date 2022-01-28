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По случаю Дня Армии высокопоставленные лица почтили память героев в Ераблуре

По случаю Дня Армии высокопоставленные лица почтили память героев в Ераблуре

По случаю 30-летия образования Армянской Армии высокопоставленные лица в военном пантеоне Ераблур почтили память героев, отдавших жизнь за Родину,.

Как передает Арменпресс, в военном пантеоне находились вице-премьеры Мгер Григорян, Амбарцум Матевосян, министр обороны РА Сурен Папикян, секретарь Совета безопасности Армен Григорян, министр иностранных дел РА Арарат Мирзоян и другие министры. Официальные лица возложили венок к Мемориалу павшим воинам, возложили цветы к могилам героев, отдавших жизнь за Родину

Католикос Всех Армян Гарегин II также почтил память героев в Ераблуре и возложил цветы. 

Почтили память героев, отдавших свою жизнь за Родину, также спикер НС Ален Симонян, вице-спикеры Акоп Аршакян и Рубен Рубинян, депутаты от фракции "Гражданский договор".

 

 


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