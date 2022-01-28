Европейские индексы выросли - 27-01-22
МОСКВА, 28 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 27 января:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 0.42% и составил 15524.27 пункта, французский CAC 40 вырос на 0.60% и составил 7023.80 пункта, британский FTSE вырос на 1.13% и составил 7554.31 пункта, а российский RTSI вырос на 5.68% и составил 1399.64 пункта.
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