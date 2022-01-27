Армения может гордиться своими достижениями: докладчик ПАСЕ по Армении

По мнению депутата ПАСЕ от Швеции Борианы Аберг, демократические институты Армении вышли из чрезвычайно сложного периода эпидемии и войны более сильными. Как сообщает Арменпресс, Аберг заявила об этом на заседании ПАСЕ, во время представления проекта доклада «Деятельность демократических институтов в Армении».

Авторами доклада являются депутаты ПАСЕ Кимо Кильюнен (Финляндия) и Борианна Аберг (Швеция).

Аберг подчеркнула, что, когда Кимо Кильюнен был назначен содокладчиком мониторинговой комиссии в 2019 году, в Армении недавно произошла бархатная революция. «Мирная смена власти, которая произошла в строгом соответствии с конституционными положениями. Это было знаменательным событием в истории армянских институтов. Новое правительство предприняло ряд амбициозных реформ, включая уголовный кодекс, судебную систему, борьбу с коррупцией, судебную систему, избирательную реформу и финансирование политических партий», — сказал он.

Аберг отметила стремление государства уважать и продвигать права человека на самом высоком уровне.

В сентябре, всего через две недели после назначения Аберг докладчиком, началась Арцахская война. Она отметила, что институты Армении, как и любой другой европейской страны, уже прошли через испытания в условиях эпидемического кризиса. «Многие из наших старых европейских стран почувствовали это, относительно молодые армянские демократические институты могли быть подавлены. Но наоборот, они вышли из этого крайне сложного периода более сильными», — сказала она.

Говоря о досрочных парламентских выборах 2021 года, депутат отметила, что они помогли разрешить политический кризис. Говоря об институте омбудсмена в Армении, она отметила, что он очень популярен и пользуется доверием 63% населения Армении.

«Борьба с коррупцией является главным приоритетом. Мы приветствуем создание Комиссии по предупреждению коррупции. Мы призываем власти Армении укреплять этот институт», - сказала депутат.

Аберг отметила, что эпидемия коронавируса, нагорно-карабахский конфликт, тем не менее, вынудили власти ограничить независимость журналистов, свободу слова, борясь с распространением ложных слухов и разжиганием ненависти. По ее словам, даже если цель была законной, средства были преувеличены.

Доклад предъявляет властям Армении многочисленные требования. По мнению депутата, политическая атмосфера остается крайне поляризованной, судебные реформы должны продолжаться.

«Армения может гордиться своими достижениями, и мы можем гордиться помощью, оказанной в трудную минуту», - заключила Аберг.