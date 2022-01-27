В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги: Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых автомобилей

В Армении есть закрытые и труднопроходимые автодороги. Как сообщили Арменпресс в пресс-службе МЧС Армении, автодороги, ведущие от высокогорной метеостанции «Амберд» к крепости Амберд и озеру Кари Арагацотнского региона, закрыты.

Варденяцский перевал труднопроходим для грузовиков с прицепом, (рекомендуется использовать цепи для противоскольжения).

На автодорогах Сюникского региона и на автодороге Ереван-Севан местами наблюдается гололедица.

На Варденянском перевале, на участке Сараван-"Зангер", в городе Джермук Вайоцдзорского, в городах Аштарак Арагацотнского, Гавар Гегаркуникского, Дилижан Тавушского регионов, в регионах Котайк, Лори и Сюник идет снег.

Согласно полученным данным из департамента ЧС МВД Грузии и из департамента Центра управления в кризисных ситуациях Северной Осетии МЧС РФ, автодорога Степанцминда-Ларс закрыта для грузовых автомобилей.