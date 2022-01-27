Зеленский и Байден проведут телефонный разговор

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг проведет телефонный разговор с американским коллегой Джо Байденом. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает агентство УНИАН со ссылкой на источник в офисе президента.

"Да, разговор состоится", - цитирует агентство ответ собеседника на вопрос, состоится ли разговор глав государств в четверг.