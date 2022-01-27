США привержены продолжению тесного сотрудничества с Арменией в сферах правосудия и верховенства права: посол

Председатель Конституционного суда Арман Диланян 27 января принял Чрезвычайного и Полномочного посла Соединенных Штатов Америки в Республике Армения Линн Трейси и возглавляемую ею делегацию.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе КС, приветствуя американских коллег, Арман Диланян высоко оценил армяно-американское сотрудничество и проводимую работу по реализации двусторонней повестки дня в судебной сфере. Арман Диланян отметил, что Конституционный суд Армении имеет амбициозную повестку внутренних реформ, полон решимости реализовать ее, а помощь международных партнеров, в том числе США, будет способствовать их успешной реализации.

В свою очередь, посол Трейси поблагодарила за возможность встречи, отметив, что администрация США привержена продолжению тесного сотрудничества с Республикой Армения в сферах правосудия, верховенства права и укрепления демократических институтов. В этом контексте посол Трейси подчеркнула важность процесса внутренней реформы, начатого в Верховном суде.

В ходе встречи собеседники обменялись мнениями о перспективах реализации совместных программ.