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Россия готова предоставить площадку для переговоров талибов с афганским обществом

Россия готова предоставить площадку для переговоров талибов с афганским обществом

Российская сторона готова предоставить московскую площадку для переговоров талибов и других представителей афганского общества. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом заявил заместитель директора информации и печати МИД РФ Алексей Зайцев.

"Как мы ранее уже заявляли, мы готовы предоставлять московскую площадку для проведения переговоров между заинтересованными афганскими сторонами в целях содействия скорейшему завершению межафганского мирного процесса", - сказал Зайцев на брифинге в Москве.

Власти Норвегии пригласили делегацию талибов в Осло с 23 по 25 января для встреч с норвежскими властями, представителями международного сообщества и другими афганцами. Делегацию талибов возглавил и.о. главы МИД Афганистана Амир Хан Муттаки.


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