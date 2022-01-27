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Азиатские индексы выросли - 27-01-22

Азиатские индексы выросли - 27-01-22

ТОКИО, 27 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 27 января на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии снизился на 3.11% и составил 26170.30 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX снизился на 2.61% и составил 1842.44 пункта: Китайский Shanghai Composite снизился на 1.78% и составил 3394.25 пункта, а HANG SENG снизился на 1.99% и составил 23807.00 пункта.


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