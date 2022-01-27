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Армения и Испания отмечают 30-летие установления дипломатических отношений

Армения и Испания отмечают 30-летие установления дипломатических отношений

Республика Армения и Королевство Испания отмечают 30-летие установления двусторонних дипломатических отношений. Как сообщает Арменпресс, в этой связи МИД Армении подтвердил готовность официального  Еревана развивать и укреплять отношения с Испанией.

«Сегодня мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Испанией. Мы подтверждаем нашу твердую волю к продолжению наших двусторонних отношений, международного сотрудничества и укреплению дружественных связей между нашими народами», - говорится в сообщении МИД Армении в Twitter.

Дипломатические отношения между Республикой Армения и Королевством Испании были установлены 27 января 1992 года.


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