Армения и Испания отмечают 30-летие установления дипломатических отношений

Республика Армения и Королевство Испания отмечают 30-летие установления двусторонних дипломатических отношений. Как сообщает Арменпресс, в этой связи МИД Армении подтвердил готовность официального Еревана развивать и укреплять отношения с Испанией.

«Сегодня мы отмечаем 30-летие установления дипломатических отношений между Арменией и Испанией. Мы подтверждаем нашу твердую волю к продолжению наших двусторонних отношений, международного сотрудничества и укреплению дружественных связей между нашими народами», - говорится в сообщении МИД Армении в Twitter.

Дипломатические отношения между Республикой Армения и Королевством Испании были установлены 27 января 1992 года.