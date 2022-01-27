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Утвержден состав Совета конституционных реформ

Утвержден состав Совета конституционных реформ

Решением премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна от 27 января утвержден состав и порядок деятельности Совета конституционных реформ.

Как сообщает Арменпресс, состав Совета конституционных реформ выглядит следующим образом:

Министр юстиции Республики Армения (председатель Совета),

Представитель по международным правовым вопросам,

Председатель Постоянной комиссии Национального Собрания Республики Армения по государственно-правовым вопросам,

Защитник прав человека,

В. Кочарян - член Высшего судебного совета Республики Армения,

В. Овакимян - депутат фракции «Гражданский договор» Национального Собрания Республики Армения,

Э. Марукян - представитель партии «Просвещенная Армения»,

М. Мелконян - представитель партии «Республика»,

А. Сакунц - представитель НПО «Ванадзорский офис Хельсинкской Гражданской Ассамблеи»,

Т. Егорян - представитель НПО «Европа права»,

Д. Иоаннисян – представитель НПО «Союз информированных граждан».


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