Время в Ереване: 11:07:36,   27 Январь

Пока не уточнены место и время проведения встречи спецпредставителей Армении и Турции: Агаджанян

Пока не уточнены место и время проведения встречи спецпредставителей Армении и Турции: Агаджанян

На данный момент не ясно, когда и где состоится следующая встреча спецпредставителей Армении и Турции. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге с журналистами заявил председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям, депутат фракции «Гражданский договор» Эдуард Агаджанян.

«Когда будет ясность, в том числе в отношении места проведения следующей встречи и других деталей, наше общество обязательно будет проинформировано об этом», - сказал Агаджанян.


Подпишитесь на наш канал в Телеграм






youtube

Все новости    

Tomorrow  Завтра

Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 11 539818
Эл. почта: [email protected]