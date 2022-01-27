Пока не уточнены место и время проведения встречи спецпредставителей Армении и Турции: Агаджанян

На данный момент не ясно, когда и где состоится следующая встреча спецпредставителей Армении и Турции. Как сообщает Арменпресс, об этом на брифинге с журналистами заявил председатель Постоянной комиссии НС по внешним связям, депутат фракции «Гражданский договор» Эдуард Агаджанян.

«Когда будет ясность, в том числе в отношении места проведения следующей встречи и других деталей, наше общество обязательно будет проинформировано об этом», - сказал Агаджанян.