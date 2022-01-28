Вооруженные силы Армении отмечают 30-ю годовщину формирования

Армянство всего мира и Республики Армения Вооруженные силы РА отмечают 30-ю годовщину со дня своего формирования.

28 января 1992 г. правительство приняло историческое решение «О Министерстве обороны Республики Армения», тем самым юридически обосновав создание Армянской национальной армии. В мае 1992 г. Министерство обороны приступило к призыву на военную службу в стране, положив начало устойчивой традиции комплектования армии.

Формирование армии Третьей Республики Армения проходило в несколько этапов. Первый этап проходил с февраля 1988 года по май 1992 г. В этот период, в условиях активизации карабахского движения и крайнего обострения армяно-азербайджанских отношений, обеспечение военной безопасности населения Армении и Арцаха стало более чем актуальным.

Второй период длился с июня 1992г. по май 1994г. В этот период Республики Армения и Арцах подверглись агрессии со стороны Азербайджана.

Третий этап начался с июня 1994 года, и продолжается по сей день. За этот период была проделана значительная работа по строительству армии, повышению боеспособности войск, укреплению дисциплины, обучению офицеров и прапорщиков, также и личного состава, комплектуемому по контракту и обеспечению определенного прогресса во взаимоотношениях Армии и общества. В сентябре 1990 г. был сформирован Ереванский особый полк, пять отрядов были сформированы в Арарате, Горисе, Варденисе, Иджане и Мегри. Решением правительства Республики Армения в 1991 г. был создан Государственный комитет обороны при Совете министров.

Призыву в Вооруженные силы Республики Армения сроком на 2 года подлежат мужчин в возрасте от 18 - 27 лет, что регулируется Законом Республики Армения “О воинской обязанности”.

Призыв и демобилизация проводятся два раза в год, летом и зимой. Минобороны в 2017 г. приступило к реализации проектов “Это я”, “Честь имею” и “Дитакет”. Армянские вооруженные силы с момента их образования сотрудничают с различными международными организациями, предпринимаются шаги для дальнейшего расширения этих связей. Республика Армения 15 мая 1992 г., подписав Договор о коллективной безопасности, стала членом Организации Договора о коллективной безопасности.

Военное сотрудничество с Россией занимает большое место в сфере международного сотрудничества Вооруженных сил Республики Армения. Российская Федерация считается стратегическим партнером Республики Армения, и военно-техническое сотрудничество между двумя странами находится на высоком уровне.

Сотрудничество Вооруженных сил Армении с Североатлантическим альянсом также с каждым годом все более углубляется, расширяя сферы сотрудничества. Одна из основных задач строительства армии - подготовка кадров. С этой целью было создано Военное авиационное лётно-техническоеучилище, которое позже стало Военным авиационным институтом. Высшее военное командное училище Министерства обороны, сегодня Военный институт им. Вазгена Саргсяна, в Ереванском государственном медицинском университете им. Гераци есть военно-медицинский факультет. Подготовка и обучение офицеров продолжаласьв военных учебных заведениях зарубежных стран.

В частности, более 1 500 курсантов продолжают обучение в Российской Федерации, в Греческой Республике. Учитывая, что значительную часть офицеров Вооруженных сил составляли бойцы добровольческих отрядов самообороны, для их повышения квалификации и подготовки был создан Центр подготовки офицеров, который за время своей деятельности выпустил около 1 500 офицеров. Школу младших офицеров окончили более 1 000 выпускников.

В истории Вооруженных сил Армении важнейшую рольиграютармянские миротворцы. Благодаря им во многих странах мира узнали и оценили армянского воина. Присоединившись к миротворческой миссии в ряде стран, Армения доказала, что выступает за прочный мир в поддержании глобальной безопасности. Это идеология, носителем которой не может быть агрессор.

С 2004 года армянские миротворцы блестяще выполняли свою миссию в следующих странах.

Косово

В 2004 г. Армения в составе одного взвода присоединилась к греческому миротворческому батальону миротворческой миссии НАТО в Косово. Армянские военнослужащие служили в косовской многонациональной бригаде “Аревелк”, которая располагалась в приграничной зоне между Косово и Македонией, недалеко от города Феризач.

Ирак

В январе 2005 г. подразделение Вооруженных сил Республики Армения присоединилось к многонациональной миротворческой миссии в Ираке, в основном участвуя в разминировании, транспортировке грузов и оказании медицинской помощи. Подразделение Вооруженных сил Республики Армения из Ирака было выведено в октябре 2009 года.

С февраля 2010 года подразделение Вооруженных сил Республики Армения (один взвод) включено в состав Северного командования (силы содействия международной безопасности в Афганистане - ISAF) под командованием Федеративной Республики Германия и осуществляет задачи обеспечения безопасности аэропорта города Кундуз. Перед отъездом в Афганистан армянский контингент в Германии прошел 4-недельные учения. Количество армянских миротворцев, отправленных в Афганистан, увеличилось до 121, из которых 40 контрактников служили в Кундузе, а 81 защищали аэропорт Мазари-Шарифа и базу поддержки.

Ливан

С 26 ноября 2014 года отряд армянских миротворцев в составе 32 человек выполняет миротворческую миссию в Ливане. Армянское миротворческое подразделение является частью миссии Временных сил ООН в Ливане (UNIFIL) в составе итальянского контингента, обеспечивающего безопасность арсенала ООН.

Мали

Еще один армянский военнослужащий в 2015 году выполнял миссию по наблюдению за поддержанием мира в Мали.

Армянская армия закалена и в войнах. Несмотря на свой небольшой возраст, Вооруженные силы Республики Армения прошли через три войны. После победы в первой Арцахской войне армянские солдаты и добровольцы совершили такие же подвиги и в в апреле 2016 года, когда Азербайджаном была развязана четырехдневная война.

Во время 44-дневной войны 2020 г., развязанной Азербайджаном против Арцаха с 27 сентября по 10 ноября 1944 года, военнослужащие Вооруженных сил совершили беспримерные подвиги, защищая границы Родины, не щадя собственных жизней. Армия, пережившая три войны за три десятилетия, и теперь несет большую ответственность.

Армянская армия была и остается гарантом безопасности и неприступных границ Родины.