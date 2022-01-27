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Чавушоглу о приглашении представителей Армении на форум в Анталии

Чавушоглу о приглашении представителей Армении на форум в Анталии

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что министр иностранных дел  Армении Арарат Мирзоян и спецпредставитель Армении по вопросам нормализации отношений с Турцией Рубен Рубинян приглашены для участия в дипломатическом форуме в Анталии в марте этого года.

"Мы пригласили министра иностранных дел Армении Мирзояна и спецпредставителя Рубиняна. Пашинян заявил, что приглашенные нами лица могут принять участие в работе форума. Мы будем рады", - как сообщает Арменпресс, сказал Чавушоглу.

Он отметил, что в работе форума также примет участие и делегация из Азербайджана. "Азербайджан может высказать свои соображения. Армения выскажет свои соображения. И это может стать частью шагов по укреплению доверия", - подчеркнул Чавушоглу.


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