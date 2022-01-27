28 января вход в музеи-заповедники для служащих ВС РА будет бесплатным

28 января Музеи-заповедники «Гарни», «Звартноц» и к «Лори Берд» будут открыты.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Служба по охране памятников. Часы работы с 10:00 до 18:00. Вход для служащих ВС РА будет бесплатным.