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28 января вход в музеи-заповедники для служащих ВС РА будет бесплатным

28 января вход в музеи-заповедники для служащих ВС РА будет бесплатным

28 января Музеи-заповедники «Гарни», «Звартноц» и к «Лори Берд» будут открыты.

Как передает «Арменпресс», об этом сообщает Служба по охране памятников. Часы работы с 10:00 до 18:00. Вход для служащих ВС РА будет бесплатным.


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