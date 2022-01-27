Азербайджанцы с позиций возле общины Кармир Шука вели беспорядочную стрельбу в воздух
14:51, 27 Январь, 2022
27 января во второй половине дня с позиций, прилегающих к общине Кармир Шука Мартунинского района Республики Арцах, подразделения ВС Азербайджана открыли беспорядочный огонь из огнестрельного оружия в воздух, не в направление поселка.
Эту информацию в разговоре с «Арменпресс» подтвердил начальник Главного управления информации Аппарата президента Республики Арцах Ваграм Погосян.
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