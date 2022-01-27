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Азербайджанцы с позиций возле общины Кармир Шука вели беспорядочную стрельбу в воздух

Азербайджанцы с позиций возле общины Кармир Шука вели беспорядочную стрельбу в воздух

27 января во второй половине дня с позиций, прилегающих к общине Кармир Шука Мартунинского района Республики Арцах, подразделения ВС Азербайджана открыли беспорядочный огонь из огнестрельного оружия в воздух, не в направление поселка.

Эту информацию в разговоре с «Арменпресс» подтвердил начальник Главного управления информации Аппарата президента Республики Арцах Ваграм Погосян.


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