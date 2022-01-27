Арман Татоян подвел итоги проделанной за 6 лет работы

Защитник прав человека Армении Арман Татоян подвел итоги работы, проделанной за 6 лет. Как передает «Арменпресс», Омбудсмен сказал, что сотрудникам известно, как он не любит выходные дни и нерабочие часы, потому что это время упущенных возможностей сделать больше.

Арман Татоян подчеркнул, что люди часто пишут в своих заявлениях, что институт Защитника прав человека - их последняя надежда, от которого они ждут поддержки, и это обязывает стремиться к положительному решению их вопросов.

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