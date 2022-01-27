В НАТО ждут ответа от России после передачи предложений по безопасности
Глава парламентской ассамблеи НАТО Джеральд Конноли считает, что после передачи альянсом Москве предложений по безопасности "теперь шаг за Россией", сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
США и НАТО накануне передали России свои ответы на предложения по гарантиям безопасности. По словам генсека альянса Йенса Столтенберга, блок готов как можно скорее начать обсуждать с Москвой вопросы снижения рисков, прозрачность, контроль над вооружениями, размещение ракет, учения и ядерную политику. Столтенберг также высказался за необходимость восстановления работы представительств обеих сторон в Брюсселе и Москве и продолжение серии контактов в рамках Совета Россия-НАТО. При этом генсек отметил, что альянс считает неприемлемым предложение России о нерасширении НАТО, альянс продолжит придерживаться политики открытых дверей.
"НАТО предложила России позитивный путь для диалога. Теперь Россия должна продемонстрировать свою готовность отойти от пропасти необратимой военной эскалации и ее последствий", - написал Конноли в Twitter.
В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, потребовала от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.
Также предложения содержали пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года. США и НАТО в среду передали России ответы на эти предложения.
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