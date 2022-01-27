Только 5-6% больных коронавирусом нуждаются в госпитализации: Аванесян

ЕРЕВАН, 27 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. В Армении, а также в регионе и во всем мире наблюдается резкий рост штаммов Омикрон. Как сообщает «Арменпресс», об этом на заседании правительства заявила министр здравоохранения РА Анаит Аванесян. По словам министра, на этой неделе мы находимся в периоде поступательного роста.



"Что касается госпитализации среди заболевших, то она колеблется в пределах 5-6%, то есть 5-6% больных нуждаются в госпитализации. Это единственная хорошая новость за этот период, чему способствует и без того большое количество вакцинированных, а также определенные особенности штамма", - сказала министр.

Она отметила, что уже есть план по расширению больничных мощностей и коек. "На данный момент мы не запустили его полностью, будем делать по требованию. В настоящее время лечением ковида занимаются шесть медицинских центров. При необходимости мы расширим дополнительный коечный фонд", - подчеркнула министр.



Она отметила, что в Армении продолжают активно вакцинировать от коронавируса. 45,3% граждан уже получили первую дозу, 37% - вторую дозу. Министр заверила, что вакцинированные граждане переносят заболевание в основном в виде асимптоты, либо симптомы протекают в легкой форме и являются признаками гриппа.



Аванесян сказала, что Армения обеспечена достаточным запасом вакцин. Есть все виды вакцин, и в ближайшее время в Армении будет "Пфайзер".