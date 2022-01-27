Глава Минобороны Британии анонсировал переговоры с Шойгу в Москве

Глава Минобороны Британии Бен Уоллес заявил, что он "скоро" отправится в Москву на переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу․ Как передает Арменпресс, об этом сообщает телеканал BBC.

"Уоллес также подтвердил, что скоро отправится в Москву на переговоры с министром обороны России Сергеем Шойгу", — говорится в сообщении телеканала.

Ранее Уоллес предложил Шойгу провести встречу в Лондоне, напомнив, что последний раз стороны пересекались в 2013 году как раз в британской столице на саммите глав МИД и минобороны в формате "два плюс два". На это российский министр предложил своему коллеге приехать в Москву "в любое удобное время".

Великобритания как член НАТО наряду с Соединенными Штатами высказывает в последнее время озабоченность "усилением российской агрессии" у границы с Украиной и даже направила в Киев новую партию военных инструкторов, а также поставила несколько тысяч легких противотанковых ракет. В Москве призывают прекратить милитаризацию региона.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по вопросам безопасности. Авторы документа, в частности, требуют от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения альянса на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах.

Первый раунд переговоров по этой теме состоялся в Женеве 10 января. За ним последовало заседание Совета Россия — НАТО в Брюсселе. После чего 13 января прошли консультации на венской площадке Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.