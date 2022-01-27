Большинство жителей ФРГ выступает против поставок оружия на Украину

Почти 60% жителей Германии выступают против поставок оружия на Украину, тем самым поддерживая позицию федерального правительства по этому вопросу. Об этом свидетельствуют опубликованные в четверг результаты исследования, проведенного социологическим институтом YouGov. Как передает Арменпресс, об этом сообщает агентство DPA.

В опросе, проводившемся с 21 по 25 января, приняли участие 2 042 человека. По его данным, 59% респондентов считают правильным отказ властей ФРГ поставлять оружие на Украину. При этом лишь 20% опрошенных высказали противоположную точку зрения. Однако, отмечают социологи, 21% респондентов отказался отвечать на вопрос.

В среду министр обороны ФРГ Кристине Ламбрехт заявила о том, что Германия предоставит Украине 5 тыс. военных касок. Представитель ее ведомства подтвердил эту информацию, уточнив, что запрос украинской стороны поступил "несколько дней назад". Тем не менее в министерстве пока не могут сказать о сроках поставок. Посол Украины в ФРГ Андрей Мельник отметил, что жест Берлина имеет лишь символическое значение. "Это лишь капля в море, это не утешение", - сказал он агентству DPA.

Власти Германии выступают против предоставления Украине летального оружия, это неоднократно подчеркивали и канцлер Олаф Шольц, и глава МИД Анналена Бербок. В то же время Берлин находится под сильнейшим давлением партнеров по ЕС, прежде всего Польши и стран Балтии, и США, которые требуют от правительства ФРГ "ясных сигналов" в направлении Москвы. Некоторые представители Украины и вовсе обвинили Германию в "предательстве друзей".