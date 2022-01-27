В Дании оценили возможность диалога НАТО с Россией по безопасности

Североатлантический альянс не пойдет на компромисс в отношении основных принципов европейской безопасности, но готов к диалогу c Россией по конкретным предложениям. Как сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил в своем аккаунте в Twitter глава министерства иностранных дел Дании Йеппе Кофод после того, как НАТО направила РФ ответные предложения по безопасности.

"НАТО не пойдет на компромисс в отношении основных принципов европейской безопасности. Мы по-прежнему готовы к диалогу с конкретными предложениями на столе. Теперь Россия должна выбрать дипломатию, а не конфронтацию", - написал Кофод.

Генсек альянса Йенс Столтенберг сообщил, что НАТО в среду передала России свои предложения в ответ на инициативы Москвы по безопасности в Европе.

В конце 2021 года Россия опубликовала проекты договора с США и соглашения с НАТО по гарантиям безопасности. Москва, в частности, требует от западных партнеров юридических гарантий отказа от дальнейшего расширения НАТО на восток, от присоединения к блоку Украины и от создания военных баз в постсоветских странах. Также предложения содержат пункт о неразмещении ударных вооружений НАТО у границ России и отвод сил альянса в Восточной Европе на позиции 1997 года.