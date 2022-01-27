Армения добилась значительного прогресса в развитии демократии: доклад ПАСЕ
11:40, 27 Январь, 2022
ЕРЕВАН, 27 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. 27 января Парламентская ассамблея Совета Европы обсудит проект резолюции «Деятельность демократических институтов в Армении». Как сообщает «Арменпресс», авторами резолюции являются депутат от Финляндии Киммо Килунен и депутат от Швеции Бориана Аберг.
Депутаты также представили отчет, приложенный к проекту постановления, в котором говорится, что мониторинговая группа приветствует тот факт, что Армения добилась значительного прогресса в развитии демократии в 2018 году после смены политического руководства в стране. Отмечается, что в Армении удалось преодолеть серьезный политический кризис, вызванный нагорно-карабахским конфликтом. Согласно отчету, кризис смог быть преодолен путем досрочных парламентских выборов в 2021 году, которые прошли в демократической обстановке, несмотря на сильную поляризацию среды.
В сообщении отмечается, что Ассамблея приветствует реформы, осуществленные в Армении после смены политического руководства в 2018 году, запуск новых программ, а также уровень сотрудничества с Советом Европы.
В документе ПАСЕ призывает власти Армении завершить реформу избирательного законодательства в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии и ОБСЕ/БДИПЧ. В частности, обеспечить четкую правовую основу для предвыборных расходов, отменить запрет на лиц с двойным гражданством, чтобы они могли участвовать в выборах, налагать штрафы за клевету во время избирательной кампании и разрешить избирателям на законных основаниях оспаривать результаты выборов в своих округах.
В документе также говорится о нагорно-карабахском конфликте. Документ ПАСЕ призывает к справедливому и прочному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ. ПАСЕ также призывает к возвращению всех армянских военнопленных.
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