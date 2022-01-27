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Посол Республики Армения Ованнес Вирабян вручил президенту Аргентины верительные грамоты

Посол Республики Армения Ованнес Вирабян вручил президенту Аргентины верительные грамоты

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Аргентине Ованнес Вирабян 25 января вручил президенту Аргентины Альберто Фернандесу верительные грамоты.

Как передает «Арменпресс», церемония, на которой присутствовал и министр иностранных дел, внешней торговли и культа Аргентины Сантьяго Кафиеро, состоялась в резиденции президента, в Розовом доме.

В связи с эпидемическими ограничениями, личная беседа с президентом не была запланирована.


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