Посол Республики Армения Ованнес Вирабян вручил президенту Аргентины верительные грамоты

Чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Аргентине Ованнес Вирабян 25 января вручил президенту Аргентины Альберто Фернандесу верительные грамоты.

Как передает «Арменпресс», церемония, на которой присутствовал и министр иностранных дел, внешней торговли и культа Аргентины Сантьяго Кафиеро, состоялась в резиденции президента, в Розовом доме.

В связи с эпидемическими ограничениями, личная беседа с президентом не была запланирована.