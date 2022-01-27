По предложению Омбудсмена РА, при финансовом содействии ЕС при Офисе ЗПЧ будет создана Академия прав человека

При Офисе Омбудсмена в ближайшие 2 года будет создана Академия прав человека. Как «Арменпресс», об этом сообщил Омбудсмен РА Арман Татоян.

«По моему предложению при Офисе Омбудсмена будет создана Академия прав человека, финансируемая ЕС, будут новые региональные подразделения, существующие будут укреплены.

25 января я принял участие в запуске новой международной программы, которая среди прочего предусматривает:

Создание Академии прав человека. Моя цель состояла в том, чтобы сделать ее центром передового опыта для составления отчетов Защитника прав человека, обращений в Конституционный суд, экспертизы законопроектов, обучения различных государственных служащих и специалистов. Мы сформулировали эту идею-концепцию и начали борьбу за нее в 2016-2017 годах. Обсуждения с делегацией ЕС в Армении были особенно эффективными. Наши партнеры в этом вопросе были последовательны; Создание новых областных подразделений Офиса Омбудсмена и усиление имеющихся; Создание Советов молодежи; Новые рабочие инструменты и внедрение цифровых технологий, Усиление контроля выполнения международных обязательств Армении и многие другие мероприятия.

Вышеуказанные программы будут реализованы при финансировании Европейского Союза и в рамках Программы развития ООН, ЮНИСЕФ, Фонда населения ООН и программы, осуществляемой ОБСЕ.

Цели программы будут реализованы посредством трех компонентов, которые основаны на приоритетах в сфере Защиты прав человека, реформ полиции и конституционных реформ.