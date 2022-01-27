 Генеральным директором авиакомпании «Флай Арна» назначен Энтони Прайс

Авиакомпания «Флай Арна. Национальные армянские авиалинии», созданная Фондом государственых интересов Армении (ANIF) и компанией «Air Arabia», объявляет о назначении г-на Энтони Прайса генеральным директором.

Как передает «Арменпресс», Энтони Прайс обладает более чем 20-летним опытом работы в сфере авиации и туризма, он занимал руководящие должности в компаниях «British Airways», «Air «New Zealand», «Fly BMI». В последнее время занимал должность руководителя стратегии обеспечения полетов в агенстве «Agoda», входящем в группу брендов OTA Booking.com. Ранее г-н Прайс занимал должность регионального директора по Европе в «Air Arabia Group», и имеет полное представление о проекте с момента его появления на уровне идеи.

Также, он имеет богатый опыт развития бизнеса в Великобритании, США, Новой Зеландии, Таиланде, Северной Африке и по всей Европе, основываясь на котором он сможет обеспечить уверенный рост авиакомпании.

В авиакомпании уверены, что, основываясь на знаниях и опыте, приобретенных с предыдущих должностей, Энтони Прайс будет тесно сотрудничать со всеми заинтересованными сторонами, обеспечивая развитие компании и создавая стабильные ценности для клиентов и акционеров.

Базой «Флай Арны» будет ереванский международный аэропорт «Звартноц». Авиакомпания будет действовать в соответствии с успешной бюджетной бизнес моделью компании «Air Arabia», которая предлагает комфорт и надежность за низкие цены.