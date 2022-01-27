Европейские индексы выросли - 26-01-22

МОСКВА, 27 ЯНВАРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 26 января:

Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 2.22% и составил 15459.39 пункта, французский CAC 40 вырос на 2.11% и составил 6981.96 пункта, британский FTSE вырос на 1.33% и составил 7469.78 пункта, а российский RTSI вырос на 2.13% и составил 1324.40 пункта.