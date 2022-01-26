На Украине пройдут массовые учения для гражданского населения
Министерство внутренних дел Украины намерено провести массовые учения для гражданского населения на случай возможной чрезвычайной ситуации. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщила пресс-служба МВД в среду.
"МВД проведет массовые учения для гражданского населения на случай чрезвычайной ситуации. Они пройдут в разных регионах страны. В Украине будет проверена работа систем гражданской безопасности в населенных пунктах", - говорится в сообщении на сайте МВД.
По словам главы министерства Дениса Монастырского, акцент будет сделан на вопросе безопасного обращения с взрывоопасными предметами.
Исполняющий обязанности главы государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям Сергей Крук сообщил, что его ведомство уже начало подготовку к этим учениям.
"В онлайн-режиме была собрана Государственная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям для того, чтобы органы власти на местах глубже поняли содержание учений. Мы проговорили основные вопросы: оповещение, порядок использования защитных сооружений, эвакуацию", - приводит слова Крука сайт МВД.
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