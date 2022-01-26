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Министерства юстиции Армении и Грузии подписали меморандум о сотрудничестве

Министерства юстиции Армении и Грузии подписали меморандум о сотрудничестве

По приглашению министра юстиции Армении Карена Андреасяна в Ереван с двухдневным визитом прибыла делегация во главе с министром юстиции Грузии Рати Брегадзе. Министр юстиции Грузии сначала поблагодарил Карена Андреасяна за приглашение.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе министерства юстиции, в ходе встречи Карен Андреасян и Рати Брегадзе обсудил процесс осуществляемых Арменией реформ в сфере принудительного исполнения судебных актов, оказания государственных услуг, возможности локализации опыта действующей в Грузии «Дома правосудия» в Армении, а также вопросы, связанные с организацией 4-го армяно-грузинского правового форума в Грузии.

В ходе встречи между двумя странами был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере юстиции.

Карен Андреасян подчеркнул, что Армения считает важной роль единых офисов, где граждане наших стран получают все государственные услуги.

Министр юстиции Грузии отметил, что достигнута договоренность о работе по борьбе с фальсификацией документов, что позволит защитить права граждан двух стран.

Министры Грузии и Армении также договорились о проведении в феврале в Грузии конференции армянских и грузинских юристов.

После двусторонней встречи министры двух стран посетили Спортивно-концертный комплекс имени Карена Демирчяна, где состоялась демонстрация инновационных технологических устройств электронного контроля грузинских пробационеров и обеспечения услуг, а также действующих в Грузии мобильных залов государственных услуг в Грузии и системы земельной регистрации. 


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