Ашот Минасян выйдет на свободу

Суд первой инстанции Сюникской области Республики Армения 26 января принял решение об освобождении из-под стражи командира отряда «Сисакан» Ашота Минасяна.

Как сообщает Арменпресс, согласно решению суда вместо содержания под стражей в качестве меры пресечения Ашота Минасяна избрана подписка о невыезде и залог в размере 2 млн драмов.