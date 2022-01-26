Ашот Минасян выйдет на свободу
Суд первой инстанции Сюникской области Республики Армения 26 января принял решение об освобождении из-под стражи командира отряда «Сисакан» Ашота Минасяна.
Как сообщает Арменпресс, согласно решению суда вместо содержания под стражей в качестве меры пресечения Ашота Минасяна избрана подписка о невыезде и залог в размере 2 млн драмов.
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