Спикеры парламентов Армении и Грузии обсудили вопросы повестки парламентской дипломатии

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 26 января провел телефонный разговор со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, Ален Симонян поздравил коллегу с избранием на должность спикера парламента и днем рождения.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся повестки армяно-грузинской парламентской дипломатии. Председатель НС Армении пригласил спикера парламента Грузии посетить Армению с официальным визитом.