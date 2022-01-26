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Спикеры парламентов Армении и Грузии обсудили вопросы повестки парламентской дипломатии

Спикеры парламентов Армении и Грузии обсудили вопросы повестки парламентской дипломатии

Председатель Национального Собрания Армении Ален Симонян 26 января провел телефонный разговор со спикером парламента Грузии Шалвой Папуашвили.

Как сообщили Арменпресс в Управлении по связям с общественностью и коммуникации аппарата НС Армении, Ален Симонян поздравил коллегу с избранием на должность спикера парламента и днем рождения.

Собеседники обсудили вопросы, касающиеся повестки армяно-грузинской парламентской дипломатии. Председатель НС Армении пригласил спикера парламента Грузии посетить Армению с официальным визитом.


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