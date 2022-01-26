Трамп назвал безумием возможную отправку американских солдат в Европу

Экс-президент США Дональд Трамп назвал безумием планы администрации нынешнего хозяина Белого дома Джо Байдена отправить в Европу дополнительные контингенты американских военнослужащих на фоне обострения ситуации вокруг Украины.

"Это безумие. Это никогда не случилось бы при мне. Теперь очередь за Тайванем", - как передает Арменпресс со ссылкой на ТАСС, сказал он в эфире подкаста The Great America Show, комментируя заявления администрации о возможной отправке в Европу американских военных.

"Нашу страну больше не уважают", - добавил он. Трамп также отметил, что подобные действия Байдена способны "начать Третью мировую войну".

В понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби сообщил, что США готовы отправить в Европу 8,5 тыс. военных, но окончательное решение еще не принято. Говоря о том, какие войска могут отправиться в Европу, Кирби указал, что это боевые подразделения, разведка, авиация, медики и транспортные подразделения. Представитель Пентагона подчеркнул, что пока речь идет только о приведении данного контингента в состояние повышенной готовности.