Ни один болгарский солдат не примет участие в военном конфликте на территории Украины: Минобороны Болгарии

Министр обороны Болгарии Стефан Янев заявил, что ни один болгарский солдат не примет участие в военном конфликте на территории Украины или другой страны без одобрения парламента. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

В среду в Софии состоялось закрытое заседание совета министров, на котором обсуждался кризис в отношениях НАТО и России в связи с ситуацией вокруг Украины. По его итогам правительство объявило деэскалацию напряженности между НАТО и Россией приоритетом национальной стратегии. После заседания премьер-министр Кирил Петков, глава минобороны Стефан Янев, министр иностранных дел Теодора Генчовска и главы спецслужб прибыли в Народное собрание (парламент), чтобы ответить на вопросы депутатов.

"Ни один болгарский солдат не примет участие в конфликте или операции на территории Украины или любой другой страны, без того чтобы это решение не было одобрено в Народном собрании", - заявил министр обороны на слушаниях.

Он также сообщил об отсутствии планов по участию вооруженных сил Болгарии в военных формированиях за пределами страны. Однако он подтвердил, что в Болгарии будет сформирован специальный батальон, который будет проходить обучение и подготовку к различным типам сценариев, отмечает БНР.

Дальнейшие слушания по поводу напряженности между НАТО и Россией ввиду секретной информации продолжатся на закрытом заседании.