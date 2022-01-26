Посольство США призвало американцев покинуть Украину

Посольство США в Киеве призывает американских граждан подумать о выезде с Украины "сейчас" в связи с непредсказуемой ситуацией в сфере безопасности в стране. Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА новости, об этом говорится в заявлении дипмиссии.

"Ситуация в сфере безопасности на Украине остается непредсказуемой из-за возросшей угрозы военных действий со стороны России… Посольство США призывает находящихся на Украине граждан США рассмотреть возможность отъезда сейчас, используя коммерческие или другие частные доступные транспортные возможности", - сообщило посольство.

Ранее госдеп объявил, что с понедельника разрешил добровольный отъезд из Украины части дипперсонала и обязал всех членов семей покинуть страну, гражданам США рекомендовано покинуть страну коммерческими рейсами. Выпущенное предупреждение в ведомстве объяснили риском резкого ухудшения ситуации с безопасностью.