Главы МИД Армении и Люксембурга необходимость всеобъемлющего урегулирования нагорно-карабахского конфликта 

Находящийся с официальным визитом в Великом Герцогстве Люксембург министр иностранных дел Армении Арарат Мирзоян 26 января встретился с министром иностранных дел Люксембурга Жаном Ассельборном.

Как сообщили Арменпресс в Департаменте СМИ и общественной дипломатии МИД Армении, министры иностранных дел двух стран высоко оценили сотрудничество в сферах демократии, верховенства права и защиты прав человека, а также борьбы с коррупцией. Арарат Мирзоян и Жан Ассельборн выразили готовность ещё более активизировать политический диалог между двумя странами.

Было подчеркнуто, что в преддверии 30-летия установления дипломатических отношений между Арменией и Люксембургом первый в истории двустороннего сотрудничества официальный визит министра иностранных дел Армении послужит новым импульсом для реализации неиспользованного потенциала сотрудничества.

Собеседники отметили важность сотрудничества между парламентами двух стран, в частности, посредством армяно-люксембургских групп дружбы, а также на международных площадках.

Стороны обменялись мнениями об углублении партнерства Армения-Европейский Союз, и в этом контексте была подчеркнута эффективная реализация Соглашения о всеобъемлющем и расширенном партнерстве Армения-ЕС.

Министры с удовлетворением отметили опыт эффективного сотрудничества международных организаций, в том числе в рамках Совета Европы, ОБСЕ, ООН, выразив обоюдную готовность приложить усилия для укрепления тесного взаимодействия на многостороннем уровне.

Министры иностранных дел Армении и Люксембурга обсудили вопросы региональной и международной безопасности. Стороны обменялись мнениями по решению гуманитарных проблем, возникших в результате развязанной Азербайджаном агрессии против народа Арцаха. Министр Мирзоян поблагодарил за принципиальную позицию Люксембурга с первых дней 44-дневной войны, в том числе за принятие парламентом Люксембурга резолюции, осуждающей военные действия, развязанные Азербайджаном против Арцаха.

Была обоюдно подчеркнута необходимость всеобъемлющего и долгосрочного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ.

В ходе встречи был обсужден процесс нормализации отношений между Арменией и Турцией без предварительных условий. Была подчеркнута важность создания предпосылок для установления сотрудничества между государствами региона и устойчивого развития.